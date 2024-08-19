Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yeşil pasaport hakkını genişleten yeni bir kanun tasarısı teklifi sunuldu. CHP, MHP, DP, DEVA, YRP ve İYİ Parti'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan tasarı kabul edilirse, yaklaşık 800 bin kişi yeşil pasaport sahibi olma hakkı kazanacak.

Yeni tasarı ile genişleyen haklar

Avrupa'daki vize sınırlamalarının ardından yeşil pasaport talebi artmıştı. Şu anda TBMM'de 19 farklı yeşil pasaport tasarısı bulunuyor. Hazırlanan yeni tasarı, çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport hakkı tanıyor. İşte bu meslek grupları:

Derecelerine bakılmaksızın tüm hakim ve savcılar

Özel sektörde çalışan tiyatro sanatçıları

Adalet Bakanlığı infaz koruma memurları

Çarşı ve mahalle bekçileri

20 yıldır ticaret yapan iş insanları

10 yıldır uluslararası nakliye işi yapan TIR şoförleri

10 yıl kıdemli üniversite öğretim üyeleri

Belde Belediye Başkanları

TBMM ve Büyükşehir Belediye danışmanları

İl ve ilçelerde görev yapmış eski belediye başkanları

Türkiye çapında örgütlü sendika yönetim kurulu üyeleri

Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeciler

15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler

15 yıl kıdemli özel sektör doktorları

Köy ve mahalle muhtarları

Yüzde 40 engelli ve 10 yıl kıdemi olan devlet memurları

TMMOB’ye bağlı 15 yıl kıdemli mühendis ve mimarlar

Malül ve muharip gaziler

Yeşil pasaport başvuruları devam ediyor ve bu tasarının kabulü ile daha geniş bir kesim yeşil pasaport avantajlarından yararlanabilecek.