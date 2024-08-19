Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yeşil pasaport hakkını genişleten yeni bir kanun tasarısı teklifi sunuldu. CHP, MHP, DP, DEVA, YRP ve İYİ Parti'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan tasarı kabul edilirse, yaklaşık 800 bin kişi yeşil pasaport sahibi olma hakkı kazanacak.
Yeni tasarı ile genişleyen haklar
Avrupa'daki vize sınırlamalarının ardından yeşil pasaport talebi artmıştı. Şu anda TBMM'de 19 farklı yeşil pasaport tasarısı bulunuyor. Hazırlanan yeni tasarı, çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport hakkı tanıyor. İşte bu meslek grupları:
- Derecelerine bakılmaksızın tüm hakim ve savcılar
- Özel sektörde çalışan tiyatro sanatçıları
- Adalet Bakanlığı infaz koruma memurları
- Çarşı ve mahalle bekçileri
- 20 yıldır ticaret yapan iş insanları
- 10 yıldır uluslararası nakliye işi yapan TIR şoförleri
- 10 yıl kıdemli üniversite öğretim üyeleri
- Belde Belediye Başkanları
- TBMM ve Büyükşehir Belediye danışmanları
- İl ve ilçelerde görev yapmış eski belediye başkanları
- Türkiye çapında örgütlü sendika yönetim kurulu üyeleri
- Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeciler
- 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler
- 15 yıl kıdemli özel sektör doktorları
- Köy ve mahalle muhtarları
- Yüzde 40 engelli ve 10 yıl kıdemi olan devlet memurları
- TMMOB’ye bağlı 15 yıl kıdemli mühendis ve mimarlar
- Malül ve muharip gaziler
Yeşil pasaport başvuruları devam ediyor ve bu tasarının kabulü ile daha geniş bir kesim yeşil pasaport avantajlarından yararlanabilecek.
Editör: Mehrican Candemir