İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yeşildere Caddesi'nin Ballıkuyu mevkiinde arıza yapan bir araç, trafik akışını olumsuz etkiliyor. Arıza nedeniyle en sağ şeritte kalan araç, yol dışına çıkarılma çalışmalarının devam ettiği bir noktada bulunuyor.

Trafik akışı etkilendi

Bu durum, bölgede kısmi trafik yoğunluğuna yol açtı. Trafik ekipleri, akışın sağlanması için köprü üzeri mevkiinde önlemler almış durumda. Araç sürücülerinin, Yeşildere Caddesi'ni kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri öneriliyor.

Yol Kullanıcılarına önemli uyarı

Güzergahı kullanacak olan yol kullanıcılarının, arıza nedeniyle oluşan yoğunluğu göz önünde bulundurarak seyahat planlarını yapmaları önem taşıyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlanana kadar dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.