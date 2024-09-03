İzmir’de, Yeşillik Caddesi üzerinde Merkez istikametine doğru seyir halindeyken Buca kavşağı mevkiinde arızalanan bir araç, trafiği olumsuz etkiledi. Sağ şeritte duran araç nedeniyle yolun bir kısmı kapandı, bu da özellikle sabah saatlerinde trafikte sıkışıklığa neden oldu.

Araç yol kenarına çekiliyor

Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek gerekli önlemleri aldı. Aracın yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ederken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

100 metrelik trafik

Bu noktada, geriye doğru yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda.

Sürücülere uyarı

Yeşillik Caddesi’ni kullanacak olan sürücülerden bu bölgeye yaklaşırken dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor. Aracın kısa sürede yol dışına çıkarılması ve trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.