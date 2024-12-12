Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılarak büyük bir çıkış yakalayan illüzyonist Aref Ghafouri’nin yıllar içindeki değişimi, onu görenleri şaşırttı. Ünlü illüzyonist son olarak katıldığı bir programda, yeni imajıyla gündem oldu.

Yetenek Sizsiniz yıldızı Aref Ghafouri'nin değişimi

2011 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılarak geniş bir izleyici kitlesi kazanan illüzyonist Aref Ghafouri, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan son görüntüleriyle gündem olan Ghafouri, fiziksel görünümündeki değişimle hayranlarını şaşırttı.

Pınar Kerimoğlu'nun programında

Son olarak Pınar Kerimoğlu'nun YouTube’daki programına katılan Aref Ghafouri, hem eski günlerini hem de son halini paylaştı. Katıldığı programda, ünlü ismin yeni görünümü büyük ilgi topladı.

Ölümden dönen yılan hikayesi

Aref Ghafouri, programda evinde beslediği vahşi hayvanlardan da bahsetti. Yılan, timsah ve aslan gibi hayvanları beslediğini ve bunun için hayvanat bahçesi ruhsatı aldığını belirten ünlü illüzyonist, bir yılan tarafından sokulup ölümden döndüğü korkunç bir anısını da paylaştı: “Sokakta bulduğum bir kobra türü yılanı beslemek istedim, ama o da beni soktu. Hemen nabzımı düşürüp zehri ağzıma alıp emdim, adeta ölümden döndüm.”