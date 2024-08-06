İşte bu yıl zengin etme olasılığı yüksek olan bazı BIST hisseleri:

Enerjisa Enerji (ENJSA): Enerjisa, finansal riskin düşük olması ve enflasyonun üzerinde büyümesi gibi kriterlerle dikkat çekiyor. Şirketin güçlü finansal performansı, 2024 yılında da devam edecek gibi görünüyor. Türk Traktör (TTRAK): Yüksek kârlılığı ile öne çıkan Türk Traktör, otomotiv sektöründeki güçlü performansıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında %117 oranında getiri sağlayan şirket için 2024 yılında da benzer bir performans bekleniyor. Doğuş Otomotiv (DOAS): Fiyat/Kazanç oranı ve Piyasa Değeri/Defter Değeri açısından cazip olan Doğuş Otomotiv, finansal riskin düşük olması ve faaliyet etkinliği ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Durağanlık endişesi emtia piyasasını da vurdu! Akçansa (AKCNS): 2023 yılında %101,22 oranında getiri sağlayan Akçansa, güçlü değerleme oranları ve düşük fiyat/kazanç oranıyla öne çıkıyor. 2024 yılında da güçlü performansını sürdürmesi bekleniyor. Ereğli Demir Çelik (EREGL): Sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı ile dikkat çeken Ereğli Demir Çelik, uzun vadede sağlam getiri potansiyeline sahip.

Bu hisseler, mevcut performansları ve gelecekteki potansiyelleri nedeniyle yatırımcılar tarafından takip edilmesi gereken hisseler arasında yer alıyor. Ancak yatırım yaparken, her zaman kendi risk toleransınızı ve finansal hedeflerinizi göz önünde bulundurarak karar vermeniz önemlidir.