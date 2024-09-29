Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası’nda Türkiye 5 Madalya Ile Döndü

Gürcistan ve Polonya’da 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası’nda Türk eskrimciler, toplam 5 madalya ile başarılı bir performans sergiledi. Takım ve bireysel müsabakalarda dikkat çeken ay-yıldızlı sporcular, gururla madalyalarla döndü.

Altın ve bronz madalya sevinci

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Yıldızlar U17 Kılıç Circuit Turnuvası’nda Türk sporcular büyük bir başarı elde etti. Yıldız kadınlar kılıç kategorisinde İrem Güner gümüş, Irmak Şenoğlu ise bronz madalya kazandı. Takım müsabakalarında ise Yiğit Ayaz, Candeniz Berrak, Poyraz Kümük ve Arda Takka'dan oluşan Türkiye 1 takımı altın madalyaya uzandı. Türkiye 2 takımı da finale kadar yükseldi ve Ali Barış Akpınar, Efe Barış, Sarp Bostanbaş ve Uluç Eke Güven'den oluşan ekip, gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı.

Polonya’da gümüş madalya

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Yıldızlar U17 Flöre Circuit Turnuvası’nda da Türk sporcular eskrimdeki başarılarını sürdürdü. Ahmed Turgut Anbarlılar, Roberto Mathias Cazzani, Arda Barış Demircan ve Güneş Ali Dilber’den oluşan Türkiye takımı, takım müsabakalarında gümüş madalya kazandı. Finalde rakiplerine karşı gösterdikleri başarılı performansla dikkat çeken ekip, ikinci sırada yer aldı.

Türk eskrimi uluslararası arenada yükseliyor

Son yıllarda Türk eskrimcilerin uluslararası arenada elde ettiği başarılar dikkat çekiyor. Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası’nda alınan bu madalyalar, genç sporcuların gelişimini ve Türkiye'nin eskrim sporundaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Antrenörler, sporcuların disiplinli çalışmaları ve federasyonun destekleriyle eskrim sporunun Türkiye’de daha da yaygınlaşacağını belirtti.