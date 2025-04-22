Manisa’nın köklü altyapı kulüplerinden Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, U12 takımıyla turnuvaya iddialı bir şekilde katılıyor. Kırmızı-siyahlı genç yetenekler, hem bireysel gelişimlerini göstermek hem de takım olarak başarı elde etmek amacıyla büyük bir motivasyonla sahaya çıkacak.

Turnuvada mücadele edecek kulüpler arasında şunlar yer alıyor:

📌 Yıldızspor 45 FK

📌 Yunusemre Belediyespor

📌 Manisaspor

📌 Şehitlerspor

📌 Muradiyespor

📌 Saruhanlı Belediyespor

📌 Akhisar Yıldırımspor

📌 Mavitaşspor

📌 Salihlispor

📌 Horozköyspor

📌 Karaköyspor

📌 Turgutlu Gençordu

Karşılaşmalar, 23 Nisan Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak.

Turhan Özkan: “Amaç kazanmaktan öte, gelişim ve özgüven”

Turnuva öncesinde açıklamalarda bulunan Yıldızspor 45 FK Altyapı Sorumlusu Turhan Özkan, bu tür organizasyonların çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı:

“Bu tür organizasyonlar, çocuklarımızın gelişimi açısından çok kıymetli. Sadece skor odaklı değil, oyun kültürü, takım disiplini ve spor ahlakı kazandırmak adına büyük bir fırsat. U12 takımımız bu turnuvaya uzun süredir hazırlanıyor. Bizim için en büyük kazanç, çocuklarımızın sahada özgüvenle mücadele etmesi ve keyif alarak futbol oynaması olacak.”

Özkan, 23 Nisan vesilesiyle tüm takımlara sakatlıksız, centilmence bir turnuva dilediğini de sözlerine ekledi.

Manisa’da spor ve bayram coşkusu bir arada

23 Nisan Turnuvası, Manisa’da hem çocukların sporla iç içe bir gün geçirmesini sağlayacak hem de ailelere keyifli bir izleme deneyimi sunacak. Sporseverlerin ilgiyle takip etmesi beklenen turnuvada, geleceğin yıldız adayları vitrine çıkacak.