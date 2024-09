Manisa’nın profesyonel liglerdeki takımlarının ardından sıralamada en başta gelen Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, altyapısıyla da her geçen adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılarda Onursal Başkan Erhan Yıldız ile yeni Başkan Hüseyin Bezci altyapı da görev alacak isimlerle görüşme gerçekleştirdi. Süper Amatör Küme ekibi Yıldızspor 45 Futbol Kulübü’nde yaşanan başkanlık değişimi sonrası Onursal Başkan Erhan Yıldız ve yeni kulüp başkanı Hüseyin Bezci, 2024-2025 sezonunda altyapıda görev alacak antrenörler ile bir araya geldi. Hem tanışma hem de bilgi alışverişi yapılan toplantıya altyapımızda görev alan antrenörleri Soner Seçilmiş, Murat Kuşbaz, Hasan Akçay, Yağız Yıldırım, Erdem Denizli,Hasan Kuyar, Berke Kurt, Erkan Hozanlı ve Seda Taştemur katıldı.

Erhan Yıldız: Sizleri çok iyi bir başkana emanet ediyorum

Sportif Direktör Bülent Gökkaya ve Altyapı Sorumlusu Turhan Özkan’ında yer aldığı organizasyonda onursal başkanımız Erhan Yıldız, “Altyapımızdaki gördüğüm enerji beni çok mutlu etti. Bu kulübü temsil edecek olmanızdan dolayı da sevinçliyim. Hepiniz pırıl pırıl birbirinizden değerli isimlersiniz. Bazılarınızı yakinen tanımaktayım. Soner hocamızın bu kulübe tecrübesiyle katacakları ve de sizlerin onunla iletişim halinde olacağını biliyorum. Yıldızspor 45 Futbol Kulübü Manisa’nın gerçek değerleri arasında yer almaktadır. Sizler altyapımızda çocuklarımızın gelişimi ile ilgileneceksiniz. Onları çok daha iyi yerlere taşımak en baştaki hedefiniz olacak. Bizler Şiran Yıldızspor ile olabiliriz ancak her daim sizin yanınızdayız. Burada sizleri çok iyi bir başkana emanet ediyorum. Hüseyin Bezci başkanımız bugünden itibaren altyapı ağırlıklı bir süreç işleyecek. Şimdiden her birinize ve takımlarınıza başarılar diliyorum” dedi.

Hüseyin Bezci: Bu süreci hep beraber götüreceğiz

Kulübün yeni başkanı Hüseyin Bezci ise, “Onursal başkanımız Erhan Yıldız’a bir kez daha bu görev için teşekkür ediyorum. Manisa Yıldız Spor Kulübü, A Takımı dışında altyapısıyla şu an belki de merkezde en çok takip edilen kulüplerin başında geliyor. Bizlerde bu düşünceyle altyapımızdaki çocuklarımızı bilinçli antrenörlerimize emanet etmek istedik. Şu an sizlerle burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bu süreci hep beraber götüreceğiz. İnanıyorum ki bu yılın sonunda altyapımızdan birçok genç kardeşimiz takibe girecek ve teklifler gelecek. Altyapılarda doğru yapılanma her zaman başarıyı getirmiştir. A Takım sürecinde nasıl Sportif Direktörümüz Bülent Gökkaya ve teknik direktörümüz Furkan Şapçı ile dirsek temasında olacağız, altyapımızda da Turhan hocamız başta olmak üzere sizlerle bu iletişimi kuracağız. Biz buraya başarılı olmaya geldik. Erhan başkanımızdan aldığımız emaneti ileri de kendisine çok daha iyi bir yerde geri takdim etmeyi hedefliyoruz. Bunu yapacak tüm şartlarımız kulübümüzde mevcut. Şimdiden tüm antrenörlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.