Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK), göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 5,03, yıllık ise yüzde 42,12 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı verilere göre ise ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak 2025’te aylık bazda yüzde 8,22 arttı. Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise ENAG'a göre Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasındaki tüketici enflasyonu yüzde 81,01 olarak hesaplandı.

TÜİK'e göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 44,38, aylık yüzde 1,03 artmıştı.

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