Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, sosyal medya üzerinden eski menajeri Tolga Ö.'yü tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan Doğulu, ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Duruşmada savunma yapan Kemal Doğulu, suçlamaları kabul etti ve yaşadığı olayların detaylarını anlattı. "Bu sektörde olduğum halde daha önce hiç adliye yüzü görmedim. İfade işlemlerimin bittiğini sanıyordum ama öyle değilmiş. İfade vermem gerekiyormuş" diyerek duruma açıklık getiren Doğulu, yaşadığı olayların kendisini ne kadar zorladığını ifade etti.

"Tefeciler kafama silah dayadılar"

Doğulu, ifadesinde şunları söyledi: "Söz konusu paylaşımı yapan benim. Benim bir dönem menajerliğimi yapan şahıs beni dolandırmıştır. Kendisinin benim dışımda sponsorumu ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Bu yüzden sinirlendim. Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar. Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay duyulmasın ve uzamasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım."

Doğulu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fotoğrafını sosyal medyaya koymakla tehdit ettim ve koydum da. Suçlamayı kabul ediyorum. Yazdığım sözler için pişmanım. Kendisi şikayetinden vazgeçerse ben de dolandırıcılık suçundan şikayetçi olmam çünkü bu olaylar nedeniyle mağdurum."

Mahkeme, Doğulu'nun ifadesini aldıktan sonra duruşmayı erteledi. Kemal Doğulu ise adliyeden ayrıldı