Türkiye genelinde 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024'te, soruların sızdırıldığı iddiaları sonrası İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sorular sızdırıldı mı?

İddialara göre, yurt dışı kaynaklı olduğu düşünülen bir Telegram hesabı, 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası sınavda çıkan 3 soruyu, sınav bitiminden hemen sonra ÖSYM'den önce paylaşmıştı. Adaylar, bu soruların sınavda yer aldığını doğrularken, ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Dün gece saat 24:00 sularında, 2024-AYT’de çıkacağı iddia edilen 24 soru yine aynı hesap tarafından paylaşıldı. Türkçe ve matematik ağırlıklı bu sorular, binlerce kişi tarafından görüldü. Hesap, "Sınavınız iyi geçer umarım. Ben elimden geleni yaptım sizin için" mesajıyla paylaşımlarına devam etti.

Adaylar ve aileler endişeli

Soruların gece boyunca paylaşılması, adaylar ve aileler arasında büyük endişe yarattı. Ancak ÖSYM'den yine bir açıklama gelmedi ve sınav 10:15'te planlandığı gibi başladı.

Dolandırıcılık iddiaları

Telegram hesabı üzerinden paylaşılan soruların ardından, “AYK 2024 Sızdırılan Sorular” başlığı altında adaylardan 3 bin TL karşılığında tüm AYT soruları ve cevapları sunulacağı iddia edildi. Paylaşılan link üzerinden yapılan bu çağrı, soruların doğru olmasa bile dolandırıcılık amacı taşıdığını gösteriyor. İçişleri Bakanlığı, bu durumu dolandırıcılık ve sızma ihtimali olarak değerlendirdi ve takibe aldı.

Sınav iptal edilecek mi?

Sınav bitiminde, paylaşılan soruların sınavda çıkıp çıkmadığı kontrol edilecek. Eğer bu sorular sınavda yer alıyorsa, sınavın iptal edilmesi gündeme gelebilir. Bir tek sorunun bile sıralamada büyük fark yaratabileceği göz önüne alındığında, durum ciddiyetle inceleniyor.

Sorular tekrar karşılaştırılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Başdanışmanı Prof. Dr. Ergun Yolcu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Telegram grubunda yayınlanan soruların ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ait resmi internet sitesinde bulunan soru havuzunda yer aldığını belirtti. Sınav sonrası, bu sorular tekrar karşılaştırılacak ve durum yakından takip edilecek.

ÖSYM için soru hazırlayan 10 binden fazla uzmanın bulunduğu ve soru bankasında 1 milyondan fazla soru olduğu biliniyor. AYT’de bu sorulardan sadece 120'si seçilecek. Ancak, Telegram'da yayınlanan soruların 1 milyon soru içinden birden fazla isabet etme ihtimali oldukça düşük görünüyor.