2026 ÖSYM sınav takvimi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne çevrildi. Geçtiğimiz yıl sınav takvimi 13 Kasım’da yayımlanmıştı. Bu yıl da YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihlerinin Kasım ayı içinde açıklanması bekleniyor.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BÜYÜK MERAK KONUSU

Milyonlarca aday, 2026 ÖSYM sınav takvimi açıklamasını bekliyor.

Üniversiteye girişten kamu personel alımlarına kadar birçok sınavın tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirleniyor.

2025 yılı henüz tamamlanmadan yeni sınav planının yayımlanması bekleniyor.

2026 ÖSYM TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2026 yılına ait sınav tarihlerini henüz duyurmadı.

Ancak önceki yıllarda olduğu gibi 2026 takviminin Kasım ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl 2025 ÖSYM sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde paylaşılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde 2026 takviminin Kasım ortasında ilan edilmesi bekleniyor.

Takvim açıklandığında tüm detaylar resmî ÖSYM internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden erişime sunulacak.

HANGİ SINAVLARIN TARİHLERİ DUYURULACAK?

2026 yılı sınav planında aşağıdaki sınavların tarihleri yer alacak:

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Sınavı)

TUS, DUS, YDS ve diğer mesleki yeterlilik sınavları

ÖSYM TAKVİMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM’nin sınav planlaması genellikle yıl bitmeden kamuoyuyla paylaşılır.

2026 sınav takviminin, Kasım ayının ikinci haftası (11-15 Kasım 2025) aralığında açıklanması bekleniyor.

ÖSYM takvimi duyurulduğunda;

Başvuru tarihleri,

Sınav günleri,

Sonuç açıklama tarihleri

ayrıntılı şekilde listelenecek.

ÖSYM’DEN DUYURU BEKLENİYOR

ÖSYM yetkilileri, şu ana kadar 2026 yılı takvimiyle ilgili herhangi bir resmî açıklama yapmadı.

Sınav tarihleri açıklandığında ÖSYM’nin web sitesi, Twitter (X) hesabı ve basın bülteni üzerinden paylaşım yapılacak.