YKS 2024 marotonunun TYT oturumu an itibariyle tamamlandı. Veliler çocuklarını heyecanla bekledi. Aileler sınavı biten çocukları moral alkışlarıyla karşıladılar.

Öğrenciler sınavı değerlendirdi

TYT’de Türkçe’de 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40 ve fen bilimlerinde 20 soru soruldu. Adaylar zorlu sınavda 2 saat 45 dakika ter döktü.

Üniversite adayları sınavın genellikle kolay olduğu yönünde değerlendirmeler de bulundu. Bazı öğrenciler ise sınavın iyi geçtiğini ancak süre kısıtının zorlayıcı olduğunu ifade etti. Özellikle Türkçe’de paragraf sorularının uzun olduğu belirtildi.

İşte bazı değerlendirmeler:

"LGS’den bile daha kolay bir soru tarzı sormuşlar oneydi öyle hepsini fullemeyen mezuna bıraksın”

“Türkçe sorularında paragraf uzunluğu beni biraz zorladı. Matematik soruları daha basit geldi”

“Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri beklemediğim kadar kolaydı. İnşallah istediğim puanı alırım”

Paragraf soruları her zamanki gibi uzundu… Matematik soruları daha basit geldi.”

“Çok fazla iki şık arasında kaldım. Deneme sınavlarından daha zor geldi.”

“Paragraf sorularının uzunluğu sebebiyle okurken tekrar başa dönemek zorunda kaldım”

“Gelmiş geçmiş en kolay Türkçe”

“Matematik ve fen daha kolaydı bu sefer neyse her birinden 2 soru çözdük bakalım.”

“Paragraf ve Felsefe sorularını anlamakta zorlandım”

“Türkçe ve tarih sorularını beğendim kolaydılar, bol bol kitap okuyanların çözebileceği okuduğunu anlamaya yönelik sorulardı.”