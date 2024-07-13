Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercih süreci başlayacak. 3 milyondan fazla adayın heyecanla beklediği sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sonuç ekranında adayların TYT, AYT ve YDT puanları yer alacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin duyurusu ve detaylar!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, üniversiteye giriş sınavı sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, 2024 YKS sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların açıklanma saati belirtilmemekle birlikte, yoğunluğu önlemek amacıyla sabah erken saatlerde yayınlanması bekleniyor.

Sonuçlara nasıl erişilecek?

YKS sonuçları açıklandığında, adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabilecekler. Sonuç ekranında, TYT puanı ile sınava girilmesi durumunda AYT ve YDT puanları da görülebilecek. Adayların lisedeki başarı durumları OBP puanı olarak sonuçlara yansıtılacak.

İkinci öğretim programları kapatıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu. Özvar, bu kararın üniversitelerdeki program kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Vakıf üniversitelerinde de benzer şekilde, ikinci öğretim programları yerine geleceğin mesleklerine uygun programlar oluşturulacak.

Tercih takvimi ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercih takvimi duyurulacak. Adaylar, 2024 YKS tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklar. Kılavuzda üniversitelerin kontenjanları, taban puanları ve tercih süresi gibi bilgiler yer alacak. Geçen yıl tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.