Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, özellikle Türkçe sorularına verilen yanıtların doğruluğu merak konusu olmaya başladı. Özellikle birleşik kelimelerin doğru yazımı üzerine yapılan araştırmalar, adayların sınavda doğru cevaplar vermelerine yardımcı oluyor.

TDK tarafından belirlenen kurallara göre yazılan birleşik kelimeler, sınav sonrası adaylar arasında yoğun ilgi görüyor. "Cırcır böceği," "narçiçeği," "kavuniçi," ve "bülbül yuvası" gibi kelimelerde doğru yazım şekilleri, dil bilgisi kurallarına dayanıyor.

İşte, bazı birleşik kelimelerin doğru yazımı:

Cırcır böceği: Ayrı yazılır.

Ayrı yazılır. Narçiçeği: Bitişik yazılır.

Bitişik yazılır. Kavuniçi: Bitişik yazılır.

Bitişik yazılır. Bülbül yuvası: Ayrı yazılır.

Ayrı yazılır. Beşbıyık: Bitişik yazılır.

Bitişik yazılır. Yok Oluş: Ayrı yazılır.

YKS'de doğru cevaplar vermek için birleşik kelimelerin doğru yazımını bilmek, adayların başarısını artırdı.