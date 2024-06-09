Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), adayların üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için sabırsızlıkla bekledikleri bir süreci başlattı. Sınavın başlama saati olan 10.00'dan sonra gelen adaylar içeri alınmadı.

AYT sınavı, 10.15'te başladı ve adaylara toplam 180 dakika süre verildi. Sınavın yapılacağı okulların önlerinde, öğrencilerin yanı sıra aileleri ve yakınları da erken saatlerde toplandı. Beyazıt, Beşiktaş ve Esenler gibi pek çok bölgede sınav heyecanı yaşandı. Bazı öğrenciler son dakikada yetişmek için koşarken, 10.00 kuralını kaçıranlar ise içeri alınmadı.

İstanbul Üniversitesi'nde sınava yetişmekte geç kalan bir öğrenci, üniversitenin bahçesinden sınava gireceği binaya koştu ancak yetkililer tarafından içeri alınmadı. Bu durum karşısında hayal kırıklığına uğrayan öğrenciyi, babası teselli etti. Başka bir öğrenci ise sınav salonuna alınmayınca ağaç altında beklemeyi tercih etti.

Saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından, aileler dışarıda dualar ederek çocuklarının başarısı için beklemeye başladılar. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrencilerin aileleri, içerideki heyecanı dışarıda dualarla paylaştılar.

Okul kapısında eşini bekleyen Zeki Ege, eşinin 54 yaşında olduğunu ve üniversite sınavına girmek istediğini belirtti. Eşinin geçen yıl da sınava girdiğini ve bu yıl da girme isteğinin olduğunu dile getirdi. Üniversitelerin 35 yaş üstü kadınlara tanıdığı bir kontenjan bulunduğunu ve eşinin bu fırsattan yararlanmak istediğini söyledi. 2 çocuğunun üniversiteye devam ettiğini ve şimdi eşinin de bu isteği olduğunu ekledi.

Sınava giren çocuğunu bekleyen Mahmut Karabulut ise heyecanını dile getirdi ve çocuğunun gelişim alanında okumak istediğini belirtti."