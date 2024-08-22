Türk televizyon dünyasının önemli isimlerinden Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucunda ağır yaralanmış ve yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alınmıştı. Evinde merdivenlerden düşerek ciddi şekilde yaralanan Muhtar, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhtar'dan sevindirici haber geldi.

Tedavi Süreci Devam Ediyor

Reha Muhtar, yaşadığı ciddi kazanın ardından tedavi için yoğun bakımda uyutulmuş ve entübe edilmişti. Uzman doktorlar tarafından titizlikle takip edilen tedavi sürecinde, bugün itibarıyla ünlü televizyoncunun uyandırıldığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı. Sağlık durumu kontrol altında tutulan Muhtar'ın, henüz tamamen kendine gelip gelmediği ise belirsizliğini koruyor.