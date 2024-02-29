Yükseköğretim Kurulu, doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla geçen yıl başlattığı Uluslararası Araştırmacı Projeleri burslarını artırdı. Uluslararası Araştırma Projeleri kapsamında Akademik Birikim Programı, Doktora Sonrası Araştırma Programı, Genç Beyinler Programı ve Uluslararası Bilim İnsanları için Yükseköğretim Kurulu Destek Programı bulunuyor.

Bu programlardan yararlanan doktora öğrencileri ile araştırmacılara verilen burs miktarı 2024 yılı için aylık 30 bin TL, ulaşım desteğini de 15 bin TL olarak belirlendi. Burs başvuruları 4 Mart-26 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

ULUSLARARASI BİLİM İNSANLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DESTEK PROGRAMI

Yükseköğretim KuruluUluslararası Bilim İnsanları Destek Programı ile dünyanın seçkin üniversitelerinden doktora öğrencileri ve araştırmacıların Türkiye’ye gelerek, uluslararası standartlarda araştırma yapmaları amaçlanıyor. Bu kapsamda yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türkoloji, Türk ve Osmanlı Tarihi veya Türk Kültürü alanlarında doktora eğitiminin tez aşamasında olan 10 yabancı uyruklu öğrenci ile yine aynı alanlarda doktorasını son 2 yıl içinde tamamlamış olan 10 yabancı uyruklu araştırmacıya Türkiye’deki üniversitelerde araştırma yapma imkânı tanınıyor.

Başvuru şartlarına ve diğer detaylara Yükseköğretim Kurulunun internet adresinden ulaşılabilir.