Cumhur İttifakı’nın Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesini ziyaret etti. Gençliği ve dinamizmiyle dikkat çeken Çiftçioğlu, Gaziler tarafından övgü dolu sözlerle karşılandı. Çiftçioğlu’nun yanı sıra AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli’nin de yer aldığı ziyarette Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı, “Ne mutlu pırı pırıl gençlerimiz siyaset yapıyor, memleketin yönetimine talip oluyorlar. Genç kardeşlerimizin illerimizi, ilçelerimizi yönetmesini canı gönülden isteriz” dedi.



UMUT IŞIĞI OLAN BİR BİR MİLLETİZ



Cumhur İttifakı’nın Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu da ziyarette yaptığı konuşmada “Sizlerde büyüklüğü, samimiyeti, vatanseverliği ve devlet adamlığının gerektirdiği o inancı ve karakteri görüyorum. Her bir araya geldiğimizde de büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Bu kapıdan her girdiğimizde bizleri ayrı saygıyla, sevgiyle karşılayıp ayrı bir güçle uğurladınız. Bugüne kadar bu kapıdan ilçe başkanı, il yöneticisi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmış bir kardeşiniz olarak içeri girmiştim ama bu dönemde Karşıyaka’nın belediye başkan adayı olarak girmeyi Allah bize nasip etti. Bizler tarihiyle, kültürüyle gurur duyan, büyük bir tarihsel birikime sahip olan gelecek nesillere de hem coğrafyamızda hem de dünyanın kaderi anlamında umut ışığı olan bir milletiz. Sizler de zaten bunu hayatınızı ortaya koyarak gösterdiniz. Bir Türk evladının, askerinin gerektiğinde ne zaman ne şartta olursa olsun her zaman sathı müdafaada bulunacağını ve vatan için verilen her görevi canı pahasına sonuna kadar götüreceğini sizler gösterdiniz. Sizler 85 milyonun birer özetisiniz. Bizlerin de başımızın tacısınız” dedi.



ŞEHİT AİLERİNİN VE GAZİLERİN DAHA FAZLA YANINDA OLACAĞIZ



Belediye başkanı olduğunda şehit aileleri ve gazilerle daha fazla temas içinde olacağını da kaydeden İsmail Çiftçioğlu, “Karşıyakalıların takdiriyle göreve geldiğimizde aziz vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin daha fazla yanlarında olacağız, talep ve beklentileriyle her zaman çok yakından ilgileneceğiz” diye konuştu.



KARŞIYAKA’MIZIN GELECEĞİNE DEĞER KATMAK İSTİYORUZ



Karşıyaka’ya daha doğru ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmek istediğini dile getiren Çiftçioğlu, “Gazilerimizden aldığımız güçle, tarihimize olan saygımızla ve kültürümüze Karşıyaka’mızın geleceğine değer katmak istiyoruz. Güzel insanlarımıza hizmet için büyük bir heyecan hissediyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Böylesine kritik bir dönemde Karşıyakalıların istediği Karşıyaka için doğru olan işleri yapmak için uğraş veriyoruz. Çünkü Karşıyaka'mız gerçekten kendine özgü kültürü olan, ruhu olan, duygusu olan, sanatından, sporuna, kültürüne kadar yediden yetmişe her kesimiyle diğer kentlere de ilham veren bir yer. Çok güzel bir ilçemiz var. Karşıyaka’mız Atatürk'ün kenti. Zübeyde Anamızın bize emaneti. Bu nedenle üzerimizdeki sorumluluk daha da fazlalaşıyor. Karşıyaka’mızda yaşayan herkes bizim için çok değerli ve her bir vatandaşım beklentilerinin çok ötesinde bir hizmeti hak ediyor. Dolayısıyla bizler de bu standarda yakışır, yaraşır bir çalışacağız ve onlara layık olacağız” ifadelerini kullandı.