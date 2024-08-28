Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılan 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) için önemli bir duyuru yaptı. Sınavda yer alan adayların cevap kağıtları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün boyunca erişime açıldı. Bu süreçte adaylar, sınav sonuçlarını ve cevap kağıtlarını detaylı bir şekilde inceleyebilecekler.

Cevap kağıtlarına nereden erişilebilir?

Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak kendi cevap kağıtlarına ulaşabilirler. "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranına giderek, sınavda kullanılan cevap kağıdının görüntüsünü, işaretlemelerini ve optik okuyucular tarafından okunan cevapları görebilirler. Ayrıca, soruların doğru yanıtlarını da bu ekran üzerinden inceleyebilirler.

Soru ve cevap detayları

Adaylar, sınavda karşılaştıkları soruları ve seçenekleri detaylı bir şekilde görebilmek için, cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarına tıklayabilirler. Her soru için açılan pencerede, soru kökü, cevap seçenekleri ve doğru cevap hakkında bilgi alabilecekleri gibi, verdikleri cevapları da kontrol edebilecekler. Sınav sonuçları, adayın testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanlarını da içeriyor.