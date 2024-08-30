Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde üniversite öğrencilerine sosyal medya ve SMS üzerinden sahte burs mesajları gönderilmesine ilişkin önemli bir uyarı yaptı. YÖK, bu tür dolandırıcılıklara karşı öğrencilerin dikkatli olmalarını ve sahte mesajlara itibar etmemelerini vurguladı.

Dolandırıcıların taktikleri

YÖK'ten yapılan açıklamada, dolandırıcıların resmi kurum isimlerini kullanarak üniversite öğrencilerine burs vaadiyle SMS ve sosyal medya üzerinden ulaştıkları belirtildi. Öğrencilere banka hesabı açtırma talebinde bulunan dolandırıcıların, bu hesapları yasa dışı amaçlarla kullandıkları ve öğrencilerden para istedikleri ifade edildi.

Resmi kanallardan bilgi alınmalı

Açıklamada, YÖK tarafından burs başvurusu yapılmadığı ve bursların belirli kriterleri karşılayan öğrencilere doğrudan verildiği hatırlatıldı. Bu nedenle burs vaadiyle gelen mesajların sahte olduğu ve güvenilmemesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, YÖK Destek Bursları ile ilgili resmi bilgilere YÖK'ün resmi internet sayfasından ulaşılabileceği duyuruldu. Öğrencilerin, burs ve desteklerle ilgili güncel bilgilere "https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursu-ve-destekleri" adresinden ulaşmaları gerektiği vurgulandı.