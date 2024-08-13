İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki Belevi viyadüğünde süren bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yol kapatıldı; trafik diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ayrıca, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında İstanbul yönünde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerdeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilip, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Diğer önemli yol çalışmaları

TAG Otoyolu'nda Osmaniye Batı-Toprakkale kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapıldı; ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun belirli kesimlerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik diğer istikametten çift yönlü olarak sürdürülüyor.

Adapazarı-Gümüşova yolunda Kozluk Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım sadece sol şeritten gerçekleştiriliyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolundaki asfalt yenileme çalışmaları da trafiği etkileyerek, İnegöl-Bursa istikametinden çift yönlü geçiş sağlanıyor.

Sürücüler için hayati uyarılar

Seydikemer-Söğüt yolu ile Nevşehir-Ürgüp yolu üzerindeki çalışmalar sebebiyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica ediliyor. Artvin-Şavşat-Ardahan yolundaki şev temizliği nedeniyle de yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, tek şeritten kontrollü geçiş sağlanıyor.