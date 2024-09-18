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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazada, minibüs şoförü ile otomobilde bulunan üç kişi yaralandı. Kaza sırasında minibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

F.Ç. idaresindeki 06 ELR 122 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde, plakası henüz öğrenilemeyen Etimesgut-Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) hattına ait yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Ankara 'nın Etimesgut ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobil in çarpıştığı kazada dört kişi yaralandı.

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