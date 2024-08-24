Burdur'da Antalya-Isparta karayolunda virajı alamayan otobüs devrildi, 13 yolcu yaralandı.

Bucak ilçesinde 02.00 sıralarında Antalya- Isparta karayolu Elsazı Köyü yakınlarında Isparta'dan Antalya yönüne giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü, virajı alamaması üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi polis ve jandarma sevk edildi.

Şoför, muavin ve 35 yolcu olmak üzere içinde 37 kişinin bulunduğu otobüste 13 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Bucak, Burdur ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.