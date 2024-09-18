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Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağır yaralanan çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çocuk metrelerce savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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