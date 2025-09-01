Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Yörük Türkmen Derneği iş birliğiyle 7’nci Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Şölene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, parti örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük Kültür Derneklerini Sancaklıiğdecik’te bir araya getiren 7’nci Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni kortej yürüyüşü ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte yöresel kıyafetler, halk oyunları ve davul-zurna eşliğinde coşkulu anlar yaşandı. Şölende, Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, konuşma yaparak, şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Her zaman yanınızda olacağız”

Sözlerine, elim bir kaza sonucu yaşama veda eden merhum Başkan Ferdi Zeyrek’i anarak başlayan Başkan Besim Dutlulu, “Kendisini saygıyla, rahmetle anıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu festivalde sizlerle birlikteydi. Çok güzel insandı, çok büyük bir başkandı. Yapacak çok işi vardı ama kaderin önüne geçemiyoruz. Şimdi bu önemli görev bizlere emanet. Bize düşen, onun bıraktığı bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. Bize düşen, bu ülkenin kökü, özü ve teminatı olan Yörüklerimize, Türkmenlerimize sahip çıkmak, onların yanında olmaktır. Aynı Ferdi Başkan gibi biz de sizlere destek olacak, her zaman yanınızda olacağız. Onun yokluğunu aratmamak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bizim kapımız her zaman sizlere açık olacak, size hizmet etmek için çok çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

“İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkenin yapı taşısınız”

Daha önceden katıldığı festivalleri anlatan Başkan Dutlulu, “En son Yörük ve Türkmen festivaline Ferdi Başkanımızla birlikte katılıp ata binmiştik. Bir elimizde Türk Bayrağı bir elimizde sancak ile dolaştık. Çok güzel bir gün geçirmiştik. Orada dernek başkanlarımızla çok uzun sohbetlerimiz olurdu. Onların bize her zaman söylediği şuydu, ki ben de bunun ne kadar doğru olduğunu anladım, derlerdi ki ‘Yörüklerden vatan haini çıkmaz, terörist çıkmaz, bu ülkeyi sevmeyen insan çıkmaz’. Ben de hep onlara şunu derdim, ‘İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkenin yapı taşısınız, temel taşısınız’. Sizleri çok seviyoruz. Manisa’mızda bu köklü kültürü yaşatmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Birbirinden güzel gösteriler, lezzetler, müzikler ve halk oyunlarıyla renklenen bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Başkan Çetin Akın, Nazım Hikmet’in ‘Davet’ Şiirini Okudu

Şölende konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Çok güzel bir haftayı yaşıyoruz. Türklerin esir alınamayacağını gösterdiğimiz bir destan yazdık. Bu destanı 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, dünya savaş tarihine damga vuran bir destana imza attı. Onların bırakmış olduğu bu güzel vatanda şöyle bir şiirle sizleri selamlamak istiyorum” diyerek Nazım Hizmet’in ‘Davet’ şiirini okuyarak konuşmasını sonlandırdı.

“Bu şenliğe omuz verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise, “Yörükler bugün sadece bir topluluk değil, Anadolu’nun vicdanı, doğanın parçası, insan emeği ve onurunun günümüzde yaşayan temsilcileridir. Yörük Türkmen Derneği’nin 7’ncisini düzenlediği Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni, bizim geleneklerimizde, tarım geleneğimizde olan en köklü şölenlerden biridir. Bu sadece üzüm toplamak değil, toprağa duyulan minnettir. Bağ Bozumu, mevsimsel döngülerin de aslında habercisidir. Bu güzel şenliğe omuz verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şenliklere katılan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da yaptığı selamlama konuşmasında festivale katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, festivalin hayırlı olmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından 7’nci Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni çeşitli etkinliklerle devam etti.