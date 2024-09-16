Pamukkale Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'ne katılarak Pamukkale'nin doğal ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla büyük bir stand açtı.

Yörük Türkmen Festivali

Pamukkale Belediyesi, Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde açtığı stand ile dikkat çekti. Yörük kültürünün tüm renklerinin bir araya geldiği ve 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşen festivalde, Pamukkale’nin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve tarımsal ürünleri yerli ve yabancı katılımcılara tanıtıldı.

Pamukkale'nin eşsiz zenginlikleri sergilendi

Festivalde, Pamukkale'nin coğrafi yapısı, şifalı suları, lavanta tarlaları ve nar, kekik gibi yerel tarım ürünleri ön plana çıkarıldı. Belediyenin tanıtım standında, ziyaretçilere Pamukkale’nin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında detaylı bilgiler verildi. "Coğrafi yapısıyla, tarihiyle, şifalı sularıyla bir eşsiz Pamukkale’miz var" sloganıyla yapılan tanıtım, büyük ilgi gördü.

Festivale geniş katılım

Türkiye’nin 59 Yörük-Türkmen Derneği, 40’a yakın belediyesi ve 19 farklı ülkeden gelen heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen festival, Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlendi. Pamukkale Belediyesi’nin tanıtım standı, festival boyunca en çok ziyaret edilen stantlardan biri oldu ve yerli-yabancı katılımcılara bölgenin kültürel zenginlikleri tanıtıldı.