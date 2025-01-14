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Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı.

Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen dört yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.

Yozgat 'ın Boğazlıyan ilçesinde dört yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı.

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