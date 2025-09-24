Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul İl Kongresi’nin devam etmesine karar verdi. Karar, Asliye Mahkemesi’nin durdurma talebine karşılık geldi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “CHP İstanbul İl Kongresi’nin devamına karar verdik” ifadelerini kullandı.

Karar gerekçesi

YSK’nın açıklamasında, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025’e 350 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na tebliğ edilmesi üzerine kurulun görüşünün talep edildiği belirtildi.

YSK toplantısında alınan karar ile daha önceki benzer kararlar (2010/25’e 302, 315 ve 316 sayılı kararlar) hatırlatıldı ve “Başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79. maddesi ile seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir” ifadesine yer verildi.

Bu gerekçe ile kurul, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nun başlatmış olduğu İstanbul Olağanüstü Kongresi sürecinin devamına hükmetti.

Siyasi kulisler

YSK kararı, CHP içerisinde ve siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. İstanbul İl Kongresi’nin önemi ve devam etmesine ilişkin bu karar, partinin iç dengelerini ve ilerleyen süreçteki adaylık yarışını etkileyebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.