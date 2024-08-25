CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, 2024 Türkiye'sinde yoksulluk ve açlık sınırlarının çok altında maaşlarla geçinmeye çalışan çalışan ve emeklilerin durumunu eleştirerek, Erdoğan yönetiminin sadece yandaşları koruyup kolladığını ve yoksulluk ile sefaletin Türkiye'deki mimarı olduğunu ifade etti.

Yücel'in açıklaması ise şu şekilde:

"Yoksulluk sınırının 65.000 TL, açlık sınırının 19.500 TL olduğu Erdoğan yönetimindeki 2024 Türkiye'sinde, çalışan nüfusun yarıdan fazlası 17 bin TL, milyonlarca emekli ise 12.500 lirayla hayatta kalmaya çalışıyor. Görevde olduğu süre boyunca besleyip büyüttüğü, koruyup kolladığı sadece tarikat, cemaat, yandaş ve 5'li çete olan Erdoğan'ın halk yığınlarını birleştirdiği tek ortak nokta yoksulluk ve sefalettir! Yokluk ve yoksulluğun olmadığı tek yer, Beştepe'ye kurdukları israf yuvası saraydır. Erdoğan, yokluk, yoksulluk, açlık ve sefaletin Türkiye'deki mimarıdır"

Yoksulluk sınırının 65.000 TL, açlık sınırının 19.500 TL olduğu Erdoğan yönetimindeki 2024 Türkiye'sinde, çalışan nüfusun yarıdan fazlası 17 bin TL, milyonlarca emekli ise 12.500 lirayla hayatta kalmaya çalışıyor.



Görevde olduğu süre boyunca besleyip büyüttüğü, koruyup… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) August 25, 2024