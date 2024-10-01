Eskişehir'de düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda, 44 kişi dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 2,5 milyar lira dolandırdığı tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcıların 23 paravan şirket aracılığıyla haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Sosyal medyada yanıltıcı paylaşımlar

Operasyonda, dolandırıcıların sosyal medya hesaplarından "yüksek kazanç", "forex kazancı" ve "yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla reklamlar vererek, vatandaşları yatırım yapmaya ikna ettikleri öğrenildi. Açıklamalara göre, şüpheliler, sahte finansal tablolar ve risk raporları kullanarak mağdurların güvenini kazandı.

İzlerini kaybettirmeye çalışmışlar

Yürütülen soruşturmada, dolandırıcıların elde ettikleri parayı paravan şirketler aracılığıyla banka hesaplarına aktardıkları ve ardından kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Eş zamanlı olarak 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 44 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.