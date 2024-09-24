Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eski özel kalemi ve 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçilen Yüksel Arslan’ın, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım tartışmalara yol açtı. Arslan, isim vermeden yaptığı paylaşımda, "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, ‘Proje Çocuk’ denir, ‘Mustafa Kemal’in Askeri’ denmez" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, kamuoyunda Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.

Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.… — Yüksel Arslan (@ArslanYuksel06) September 22, 2024

Mansur Yavaş, Arslan’ın açıklamalarını onaylamadığını belirterek, kendisine tweeti silmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak Arslan, paylaşımını silmedi ve gönderisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olmadığını ifade etse de, böyle anlaşıldığını kabul etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arslan, ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinden de istifa ettiğini duyurdu.