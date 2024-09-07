Sosyal medyada, “2”, “3” veya “4” numaralı yumurtaların nitrofuran ve veteriner ilaçları içerdiğine dair paylaşımlar yapılmıştı. Ancak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bu numaraların yumurtanın içeriğiyle değil, tavuğun yetiştirilme metoduyla ilgili olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, yumurtaların üzerindeki numaralar şu şekilde anlam taşır:

"0": Organik yetiştiricilik, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtaları ifade eder.

"1": Açık dolaşıma erişim, yani açık havaya erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtalardır.

"2": Kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtaları belirtir.

"3": Kafesli yetiştiricilik, yani kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtaları ifade eder.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "4" numaralı bir yetiştiricilik kodunun bulunmadığını ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Numara kodları, yalnızca yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade eder ve hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin, yumurtalar nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar açısından denetlenmektedir. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilirse, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem yapılmaktadır.