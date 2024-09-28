Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, can salı içinde sürüklenen 23 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen göçmenlerin durumu, alınan ihbarla tespit edildi.

Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen operasyonda, can salında mahsur kalan göçmenler güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili yetkililere teslim edileceği öğrenildi.

Son dönemde Ege Denizi’nde geri itme olaylarının artmasıyla birlikte, Türk Sahil Güvenlik ekipleri denizdeki kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.