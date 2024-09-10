Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan olayda, Yunanistan uyruklu bir otomobil sürücüsü, büyük bir paniğe yol açtı. Yunan sürücü, Türk vatandaşı motosikletliye çarptıktan sonra hızla gümrük bariyerlerine çarptı ve Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştı.

Sınır kapısında kaos

Olay, Yunanistan’dan Edirne İpsala Sınır Kapısı’na giriş yapmak isteyen otomobilin, önce yol kenarında park halindeki Türk motosikletine, ardından gümrük bariyerlerine çarpmasıyla başladı. Sürücü, son olarak tır tescil peronunun önündeki X-ray giriş bölümünde bulunan bir tıra çarparak durabildi. Çarpışmaların ardından, otomobil sürücüsü bıçakla polis memurlarına saldırmak istedi.

Polis etkisiz hale getirdi

Polis memurları, sürücünün bıçaklı saldırısına karşı havaya ateş açarak ikazda bulundu. Sürücünün durmaması üzerine, polis tarafından sağ ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Edirne Valiliğinden açıklama

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayın detaylarına değinildi: “Olay sırasında, sürücü aracından inerek bıçakla polis memurlarımıza saldırdı. Polis memurları, ikaz amaçlı iki el havaya ateş etti. Sürücünün dur ihtarına uymaması üzerine, sağ ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Yaralı şahıs hastaneye sevk edildi ve sağlık durumu stabil. Yaralanan Türk vatandaşı tedbir amaçlı hastaneye gönderildi. Olay, Yunanistan’daki yetkililere resmi olarak bildirildi ve Edirne Yunanistan Konsolosu detaylı bilgilendirilmiştir. Soruşturmalar hem adli hem idari açıdan devam etmektedir.”

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturmalar sürüyor. Edirne Valiliği, gelişmeleri hassasiyetle takip ettiklerini ve gereken tüm adımların atıldığını duyurdu.