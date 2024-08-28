Yunanistan’ın Kavala kentindeki Pangeo Dağı’nda 22 Ağustos’ta başlayan orman yangını, yedinci gününe girdi ve hâlâ kontrol altına alınabilmiş değil. Yunan medyasının aktardığına göre, yangın, ulaşılması güç bir noktada yer aldığı için tüm müdahalelere rağmen henüz denetim altına alınamadı.

Yangınla mücadele için yoğun çaba

Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye 280 itfaiyeci, 46 itfaiye aracı, 3 helikopter ve 3 uçak gönderildi. Şu ana kadar yaklaşık 13 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu belirtiliyor. Müdahale ekipleri, yangının yayılmasını önlemek ve bölgedeki zararı en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yüksek yangın riski: Sarı alarm

Bugün, Yunanistan genelinde birçok bölge yüksek yangın riski nedeniyle "sarı alarm" (kategori 3) durumuna geçirildi. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'nın yayımladığı yangın risk tahmin haritasına göre, sarı alarm verilen bölgeler arasında Attiki, Eğriboz, Etoloakarnania, Korint, Argolis, Lakonia, İlia, Meriç, Rodop, Taşoz, Halkidiki, Girit ve Kuzey Ege Adaları bulunuyor.