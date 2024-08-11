Yunanistan'ın Oropos bölgesinde iki ayrı orman yangını çıkardığı iddiasıyla yaşlı bir kadın tutuklandı. 6 ve 10 Ağustos tarihlerinde meydana gelen yangınlar sonrasında, kadının 5 bin 413 avro idari para cezasına çarptırıldığı ve mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Yangınların sebebi tutuklamalara yol açıyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Oropos bölgesinde meydana gelen yangınların ardından gözaltına alınan yaşlı kadın, mahkemece tutuklandı. Bu olay, ülkede orman yangınlarına yönelik artan endişelerin bir yansıması olarak görülüyor. Aynı günlerde, 66 yaşındaki bir öğretim üyesi de Vari bölgesinde dört orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Yangın riski yüksek bölgelerde sıkı tedbirler

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde çıkan yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür suçları işleyenlerin yasal bedelini ödeyeceklerini vurguladı. Artan orman yangını riski nedeniyle Atina başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sıkı önlemler alındı. Yüksek riskli bölgelerdeki orman ve parklara giriş yasaklandı; itfaiye, asker ve polis ekipleri teyakkuzda bekletiliyor.