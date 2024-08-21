Yunanistan'dan İngiltere'ye gitmek üzere havalanan Easyjet uçağı, İtalya hava sahasında şiddetli türbülansa girdi. Uçakta korku dolu anlar yaşanırken, pilotlar acil iniş yapma kararı aldı ve Roma Fiumicino Havalimanı'na yöneldi.

Olay anında uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Türbülans sırasında, yolculara servis yapmaya hazırlanan iki kabin görevlisi yaralandı. Yaralı kabin görevlilerine acil tıbbi müdahale yapılabilmesi için pilotlar Roma'ya acil iniş yaptı.

İtalya'nın hava güvenliği yetkilileri, olayı "kaza" olarak değerlendirip bir güvenlik soruşturması başlattı. ANSV yetkilileri, türbülansın ani mi yoksa radarda görülebilen ancak hafife alınan bir durum mu olduğunu araştırıyor.

Uçak Roma'ya acil iniş yaptıktan sonra yolcular, sağlanan başka bir uçakla Londra'ya transfer edildi. Olayın ardından soruşturma sürüyor ve yaralıların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.