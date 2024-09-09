Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Olay, göçmenlerin Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilmesi sonucu gerçekleşti.

Geri itilen bot içindeki göçmenler kurtarıldı

Kuşadası açıklarında bir lastik botun içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alınmasının ardından, Sahil Güvenlik Botu (KB-108) harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilmiş olan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen, 5’i çocuk olmak üzere güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Operasyon sırasında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botla birlikte 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Kaçakçı şüphelisinin, göçmenlerin yasa dışı yollarla sınırı geçmesine yardımcı olduğu bildirildi.

Kaçakçı ile ilgili işlemler başlatıldı

Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemler için ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli ise yasal işlemler için emniyete sevk edildi.