Yunusemre Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle şehrin 5 farklı noktasında cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Bu anlamlı etkinlikte, birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen aşure kazanları dolup taştı.

Barbaros İmam-ı Azam Camii, Yeni Mahalle Yeşil Camii, Topçu Asım Mahallesi Şeyh Fenari Camii, Muradiye Mahallesi Çarşı Camii ve Saruhanbey Camii'nde gerçekleştirilen aşure dağıtımı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Aşure dağıtımına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Haydar İzci, Ali Gök ve Cengiz Balkan da katılarak etkinliğe destek verdiler.

Aşure ile birlik ve beraberlik

Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, toplumsal dayanışmayı pekiştirirken, Muharrem Ayı'nın manevi atmosferinde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Vatandaşlar, aşure ikramı için belediyeye teşekkürlerini ileterek bu tür etkinliklerin devamını dilediler.

Yunusemre'de Muharrem Ayı coşkusu aşure kazanlarıyla taştı, camilerde birlik ve beraberlik mesajı verildi.