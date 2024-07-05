Yunusemre Belediyespor'un judo takımı, Kocaeli'de düzenlenen prestijli Hüseyin Özkan 4. Uluslararası Judo Turnuvası'nda gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Miniklerden ümitlere kadar farklı kategorilerde üç altın madalya kazanan sporcular, Yunusemre Belediyespor'un yükselen başarı grafiğini bir kez daha kanıtladı.

Yunusemre Belediyespor'un judo takımı, Kocaeli'de düzenlenen 4. Uluslararası Judo Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediyesporlu judoculardan Rabia Tekin (minikler 28 kg), Fulya Ergen (ümitler 70 kg) ve Irmak Ceylin Güçtekin (ümitler +70 kg) turnuvada altın madalya kazandı. Bu başarılarla Yunusemre Belediyespor, Türk judosunu uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, sporcularının disiplinli çalışmalarının meyvesini aldıklarını belirterek, "Prestijli bir turnuvayı üç altın madalya ile tamamlamak bizim için büyük gurur kaynağı. Sporcularımızın istikrarlı performansı ve gösterdikleri kaliteli judo ile gelecek için umut veriyorlar" dedi. Atmaca, sporcularının bu başarılarıyla daha büyük turnuvalarda da yer alacaklarını ve başarılarını sürdüreceklerine inandığını vurgulayarak, "Hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarılar, Yunusemre Belediyespor'un judo alanındaki potansiyelini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.