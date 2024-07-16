Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, İstanbul'da düzenlenen Youth Open 2024 Uluslararası Badminton Turnuvası'nda büyük başarılar elde ederek Türkiye'yi gururlandırdı. Mavi-Beyazlı sporcular, yoğun katılımla gerçekleşen turnuvada çeşitli kategorilerde madalyalar kazandı.

Sporcular madalyalara doymadı

Elif Ada Ceylan ve Irmak Denktaş, 11 yaş çift kızlarda altın madalya kazanırken, Elif Ada Ceylan tek kızlarda gümüş, Irmak Denktaş ise tek kızlarda bronz madalya elde etti. Yunusemre Belediyespor Badminton Antrenörü İsmet Özel, turnuvada U11 Yaş Milli Takım Antrenörü olarak görev almanın gururunu yaşadı.

"Başarılarımız sürecek"

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, başarılarını Youth Open 2024'e taşıdıklarını belirterek şunları söyledi: "İki hafta önce Çorum'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda takım olarak Türkiye 2.'si olmuştuk. Şimdi de uluslararası turnuvada madalyalar kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Badmintonda güçlü bir altyapımız var ve sporcularımız milli takım seviyesine kadar yükseldi. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bizi gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."