Yunusemre’de yaşayan kadınların kişisel ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen Her Kadın Güzeldir Projesi sürüyor. Projenin bu haftaki durağı Sarınasuhlar, Beydere, Şamar ve Yağcılar Mahallesi oldu.

Bölgede yaşayan kadınlar katıldı

Gerçekleştirilen çalışmaya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın Eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan’ın Eşi Çiğdem Balkan, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi hanım lokallerinde hizmet veren kuaförler ve bölgede yaşayan kadınlar katıldı.

Halkın talepleri karşılanacak

Proje kapsamında 4 mahallede yaşayan kadınlara kuaförlük hizmeti verildi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre için durmadan çalışacaklarını belirterek halkın talep ve ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

Kadınlar projeden memnuniyetini dile getirirken Yunusemre Belediyesi’ne, Başkan Balaban ile eşi Serap Balaban’a teşekkür etti. Kuaförlük hizmetine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için gerçekleştirilen proje kapsamında her hafta ilçenin belirli mahallelerinde kuaförlük hizmeti verilecek.