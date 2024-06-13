Yunusemre Belediyespor, çocukların yaz tatilini aktif ve eğlenceli geçirmeleri için düzenlediği yaz spor okulu kurslarına büyük ilgi görüyor. Kayıtların yoğun ilgiyle devam ettiği kurslar, 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

14 farklı branşta kurs

Yunusemre Belediyesi ve Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kurslar, çocukların spora teşvik edilmesi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla 14 farklı branşta sunuluyor. Yunusemre Belediyespor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Engin Uzun, kursların Kurban Bayramı’nın hemen ardından uzman antrenörler eşliğinde başlayacağını belirtti. Uzun kayıtlarla ilgili olarak, "Kayıtlarımız devam ediyor. İlgiden memnunuz. Kurslar 24 Haziran Pazartesi başlayacak, yaz tatilinin sona ereceği eylül ayının ilk haftasına kadar da devam edecek. Tüm çocuklarımızı yeteneklerini keşfetmeye bekliyoruz." sözlerini ekledi.

Ücretli Kurslar

Futbol: 6-12 yaş

6-12 yaş Yüzme: 7-14 yaş

7-14 yaş Voleybol: 8-14 yaş

8-14 yaş Basketbol: 6-14 yaş

6-14 yaş Cimnastik: 5-10 yaş

5-10 yaş Okçuluk: 7 yaş ve üzeri

7 yaş ve üzeri Tenis: 7 yaş ve üzeri

7 yaş ve üzeri Halk Oyunları: 6-14 yaş

Ücretsiz Kurslar

Güreş: 9-13 yaş

9-13 yaş Judo: 8-12 yaş

8-12 yaş Badminton: 6-10 yaş

6-10 yaş Taekwondo: 8-14 yaş

8-14 yaş Hentbol: 11-12 yaş

11-12 yaş Atletizm: 9 yaş ve üzeri

Kurslara yoğun ilgi

Kayıtların yoğun ilgi gördüğünü belirten Engin Uzun, kursların yaz tatilinin son haftasına kadar devam edeceğini açıkladı. Sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan Uzun, çocukların bu kurslar sayesinde hem eğlenip hem de yeteneklerini geliştireceklerini söyledi.

Kayıtlar devam ediyor

Vatandaşlar, kayıt işlemlerini Yunusemre Belediyesi ve Muradiye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirebiliyor. Kayıtların devam ettiğini belirten yetkililer, tüm çocukları bu fırsatı değerlendirmeye davet etti.