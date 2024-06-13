Yunusemre Belediyespor, çocukların yaz tatilini aktif ve eğlenceli geçirmeleri için düzenlediği yaz spor okulu kurslarına büyük ilgi görüyor. Kayıtların yoğun ilgiyle devam ettiği kurslar, 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
14 farklı branşta kurs
Yunusemre Belediyesi ve Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kurslar, çocukların spora teşvik edilmesi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla 14 farklı branşta sunuluyor. Yunusemre Belediyespor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Engin Uzun, kursların Kurban Bayramı’nın hemen ardından uzman antrenörler eşliğinde başlayacağını belirtti. Uzun kayıtlarla ilgili olarak, "Kayıtlarımız devam ediyor. İlgiden memnunuz. Kurslar 24 Haziran Pazartesi başlayacak, yaz tatilinin sona ereceği eylül ayının ilk haftasına kadar da devam edecek. Tüm çocuklarımızı yeteneklerini keşfetmeye bekliyoruz." sözlerini ekledi.
Ücretli Kurslar
- Futbol: 6-12 yaş
- Yüzme: 7-14 yaş
- Voleybol: 8-14 yaş
- Basketbol: 6-14 yaş
- Cimnastik: 5-10 yaş
- Okçuluk: 7 yaş ve üzeri
- Tenis: 7 yaş ve üzeri
- Halk Oyunları: 6-14 yaş
Ücretsiz Kurslar
- Güreş: 9-13 yaş
- Judo: 8-12 yaş
- Badminton: 6-10 yaş
- Taekwondo: 8-14 yaş
- Hentbol: 11-12 yaş
- Atletizm: 9 yaş ve üzeri
Kurslara yoğun ilgi
Kayıtların yoğun ilgi gördüğünü belirten Engin Uzun, kursların yaz tatilinin son haftasına kadar devam edeceğini açıkladı. Sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan Uzun, çocukların bu kurslar sayesinde hem eğlenip hem de yeteneklerini geliştireceklerini söyledi.
Kayıtlar devam ediyor
Vatandaşlar, kayıt işlemlerini Yunusemre Belediyesi ve Muradiye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirebiliyor. Kayıtların devam ettiğini belirten yetkililer, tüm çocukları bu fırsatı değerlendirmeye davet etti.