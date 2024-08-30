30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı Ankara’da büyük bir coşku ile kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başlayacak programlar, Anıtkabir ziyaretinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikat törenine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Programın başlangıcı: Anıtkabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının 10.30’da Anıtkabir’e yapacağı ziyaretle başlayacak program, 11.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek tebrikat töreniyle devam edecek. Erdoğan, bu törende tebrikleri kabul edecek.

Geçit töreni ve konserler

Program, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek. TBMM öncesinde Mehteran Birliği ve Karma Bando konserleri düzenlenecek, Türk Yıldızları’nın gösterileri de etkinliğe renk katacak.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00’de Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki büyük kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek etkinliklerle zirveye ulaşacak. Saat 19.00’da Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından karşılama konseri verilecek. Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı, kahraman şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayacak.

Özel hazırlanan kısa film gösterimleri ve video mesajlarla Türk birliklerinin tebrikleri iletilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından sanatçı Ferhat Göçer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası konser verecek. Külliyenin ana binası ise kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırılacak.

81 İl'de törenler

30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece başkent Ankara’da değil, 81 ilde de valilikler aracılığıyla düzenlenen törenlerle kutlanacak.