Kadın Kolları İl Yönetimi, Kadın Kolları MYK üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanları, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve eşinin de katıldığı final toplantısında kadınlara seslenen CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, “Bu süreçte her birimiz, kendi ilçemizden, mahallemizden, hayatımızın içinden getirdiğimiz deneyimleri ortak bir paydada buluşturduk. İşte o ortak potadan çıkan en büyük güç, yan yana durduğumuzda ve sesimizi birleştirdiğimizde ortaya çıkan dayanışmamızın gücüdür” sözlerine yer verdiği açıklamasında, şu ifadeleri kullandı;

Bugün burada, 24 Temmuz’da başlattığımız ve30 ilçemizde gerçekleştirilen ‘Kadınlar Özgür’ce Konuşuyor’ toplantılarının ardından, bir arada olmanın, sonuç bildirgemizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün dayanışmamızı, emeğimizi, umudumuzu da paylaşıyoruz.Karnemizi önümüze koyduk, birlikte özgürce konuştuk, birlikte düşündük, birlikte ürettik. Her ilçede farklı hikayeler,farklı sorunlar, farklı çözüm önerileri dinledik ve aynı ortak isteği hissettik, Eşit, Özgür ve Adil bir yaşam!

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Yapılan toplantıların nihayetinde kadın kolları örgütü olarak yol haritalarını belirlediklerini ifade edene Zahide Kurun “Biliyoruz ki; kadın emeği görünür kılınmadan, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan, eşit temsil hayata geçmeden gerçek demokrasi mümkün değildir. Her fırsatta vurguluyoruz; kadın demek mücadele demek. Bizler, kadının emeğini ve sesini yok sayarak toplumun %50’sini ikincil plana atan ataerkil düzeni değiştirecek olan dayanışan, direnen ve hayatın her alanında varlığını ısrarla ortaya koyan kadınlarız. Gerçek eşitlik, geleceğe bırakacağımız mirastır. Bu süreçte her birimiz, kendi ilçemizden, mahallemizden, hayatımızın içinden getirdiğimiz deneyimleri ortak bir paydada buluşturduk. İşte o ortak potadan çıkan en büyük güç, yan yana durduğumuzda ve sesimizi birleştirdiğimizde ortaya çıkan dayanışmamızın gücüdür.Bugün burada, sadece sonuç bildirgemizi okumak için değil, birbirimizin gözlerinde o ortak iradeyi görmek ve yarınlara daha güçlü yürümek, emeğimizi yarıştırmak değil emeğimizi birleştirmek için buluştuk.Çünkü biliyoruz ki; biz birlikte olursak emeğimiz de, sözümüz de, kararımız, etkimiz de çoğalır. Ve biz bir arada oldukça, devrim kaçınılmazdır” dedi.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ’un konuşmasının ardından okuduğu “Kadınlar Özgürce Konuşuyor Toplantıları Sonuç Bildirgesi”nde şu ifadeler yer aldı:

SONUÇ BİLDİRGESİ

Toplantılarımızın nihayetinde iktidar hedefine giderken kendimize bir yol haritası belirledik.

Örgütlenmemizi güçlendirmek adına, ayda bir –her koşulda- ilçe kadın kolları genişletilmiş toplantıları her ilçede düzenli olarak yapılmalı, ayrıca mahalle temsilcileriyle birlikte bulundukları bölgede toplantıları yapılmalıdır.

Yeni kadın üyeler ve aktif görev almayan üyeler ile örgütlenme ağını genişletmek için kitlesel toplantılar yapılmalıdır.

Parti örgütlerimiz yerel yönetimler ile koordineli çalışmalı, yerel yönetimlerin çalışmaları yakından takip edilmeli, hizmetler doğru bir şekilde topluma anlatılmalı, sahadan gelen talepler en hızlı şekilde belediyelerimizin ilgili birimlerine aktarılmalıdır.

Engelli kadın ve engelli ailelerine yönelik farkındalık yaratacak eylem ve etkinlikler düzenlenmelidir.

Kadın STK’larının temsilcileri, kadın muhtarlar, okul aile birlikleri ile işbirliği halinde çalışmalar yürütülmelidir.

Dayanışmamızı güçlendirmek adına;

Kadın davaları kararlılıkla sonuna dek takip edecek, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın hakları, tarım politikaları, çevre meseleleri, göç konusu, hayvan hakları gibi konularda panel/söyleşi ve açık oturumlar düzenlemeye devam edeceğiz.

Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz! Yaşamak istiyoruz! Öldürülen kadınlarımızı anısını hem mücadelemizle hem de hatıra ormanı ile yaşatacağız!

Kadınların kendi mücadelelerini kendi seslerinden duyuracakları, hem cesaretlendirmeye hem de örgütlenmemizi güçlendirmeye yönelik açık alan eylemleri gerçekleştireceğiz.

Siyasi reflekslerimizi güçlendirmeliyiz. Gündemdeki güncel meseleleri takip edip hızlı aksiyon alarak CHP İzmir Kadın Örgütü olarak ortak söylem ve eylem ortaya koymalı, gündemin yoğun akışı içinde ülkemizin ve halkımızın gerçek sorunlarının, haksızlıkların, hukuksuzlukların, katliamların, felaketlerin, acıların kaybolmadan toplumsal hafızada canlı kalmasını sağlamalı ama aynı zamanda da tüm bu tepe taklak gidişin, sistemsel çürümüşlüğün değiştirilebileceğini, bunun da tek yolunun Cumhuriyet Halk Partimizin iktidarı ile mümkün olduğunu bıkmadan usanmadan anlatmalıyız!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Kadın Örgütü,kadın mücadelesinde geçmişten aldığı mirası ileriye taşımayı hedefleyen, zihinlerdeki bilindik kalıpları ve önyargıları bozan, dinamik, Türkiye’nin 81 iline cesaretiyle ilham vererek yalnızca katılan değil fikir üreten, proje geliştiren, etki eden bir pozisyon almıştır. Kadınların ayak izleri tüm İzmir’de görülmekte, ‘GÜÇ SENDE/GÜÇ BİZDE’, ‘DEVRİM KADININ AYAK İZİNDE’ sesleri tüm İzmir’de duyulmakta, hissedilmektedir.

Bu nedenledir ki; Cumhuriyet Halk PartisiKadın Örgütü iktidarın belirlediği suni gündemle sürüklenen değil gündemi bilen, gündemi ve siyaseti belirleyen olmalıdır. Ortaya koyacağımız projeler, söylemler, eylemler ve etkinlikler mesajımızı muhatabına ulaştırmalı, toplumsal hafızada yer almalı ve örgütlenmemizi güçlendirmelidir. Son olarak meydanlarda defalarca haykırdığımız gibi bir kez daha vurgulamak isterim ki; KARANLIĞI KADINLAR AYDINLATACAK!