Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında önemli değişiklikler yapıldı.

Bu karar doğrultusunda, yurt dışından posta veya hızlı kargo ile getirilen eşyaların alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. Aynı zamanda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen kargolar için vergi oranı yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltilirken, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise bu oran yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarıldı.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşyalarda ise bu oranlara ek olarak yüzde 20 oranında bir maktu vergi tahsil edilecek. Ancak, bir kişi bu ürünleri kendisi yurt dışından getiriyorsa, belirtilen tarifeler geçerli olmayacak ve herhangi bir vergi uygulanmayacak.

Bu değişiklikler, özellikle yurt dışından alışveriş yapan tüketiciler için önemli maliyet artışlarına yol açabilir. Hem alışveriş limitinin düşürülmesi hem de vergi oranlarının yükseltilmesi, tüketicilerin bu konuda daha dikkatli olmalarını gerektirecek.