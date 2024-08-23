Adaylardan, Dikeç’in meşhur pozunun mekanik çizimini yapmaları istendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavı, bu yıl ilginç bir sınav sorusuna ev sahipliği yaptı. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden ve özellikle 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda dikkat çeken atıcılık pozisyonuyla tanınan Yusuf Dikeç, sınav sorusu olarak öğrencilerin karşısına çıktı.

'Yusuf Dikeç pozu' sınav sorusu oldu

Sınavın ikinci oturumunda, adaylardan Yusuf Dikeç’in portresinin bir kısmının mekanik bir çizimle tamamlanması istendi. Bu, hem öğrencilerin yeteneklerini test etmek hem de güncel olaylara olan ilgilerini ölçmek amacıyla yapıldı. Adayların, Dikeç’in atış yaparkenki duruşunu detaylı bir şekilde çizmesi talep edildi.

Dekan Kavukcu'dan sınava dair açıklama

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, sınavla ilgili yaptığı açıklamada, yetenek sınavında adayların hem sanatsal becerilerini hem de çevrelerindeki güncel olayları ne kadar takip ettiklerini değerlendirdiklerini belirtti. Kavukcu, “Sınavda Yusuf Dikeç'in yüzünün bir tarafının mekanik yani robot mantığıyla çizimini yapacaklar. Yusuf Dikeç, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden bir sporcu ve onun bu başarısını öğrencilerimize de ilham kaynağı olarak sunmak istedik” dedi.

Rektör Levent'ten öğrencilere başarı dileği

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de sınav alanını ziyaret ederek sınava giren öğrencilere başarılar diledi. Sınava katılımın yüksek olduğunu ve adayların sınavdaki performanslarının dikkatle değerlendirileceğini belirtti. Levent, öğrencilerin bu tür sorularla sadece sanatsal yeteneklerini değil, aynı zamanda düşünsel kapasitelerini de geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.