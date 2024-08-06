Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılaştı. Yeni açtığı X (eski adıyla Twitter) hesabı, üç gün içinde 200 bin takipçiye ulaştı ve yaptığı paylaşımlar milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

Olimpiyat başarısı ve sosyal medya ilgisi

Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ile birlikte kazandığı gümüş madalyanın ardından sosyal medyanın gözdesi haline geldi. Olimpiyat madalyası getiren atışı sırasında tüm dünyanın ilgisini çeken Dikeç, sosyal medya platformu X'te büyük bir çıkış yakaladı. Hesabını açtıktan sadece üç gün sonra 200 bin takipçiye ulaşan milli sporcunun "Merhaba X" mesajı 26 milyon kullanıcı tarafından görüntülendi.

Elon Musk ile diyalog

Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması dünya çapında geniş yankı buldu. Musk, Dikeç'in atış sırasındaki duruşunu "Nice (Güzel)" yorumuyla beğendi ve Dikeç'in hesabını takibe aldı. Bu etkileşim, Yusuf Dikeç'in sosyal medya üzerindeki popülaritesini daha da artırdı.

36 milyon görüntülenme alan mesaj

Yusuf Dikeç'in Elon Musk'a gönderdiği mesaj ise şu ana kadar 36 milyon kez görüntülendi. Milli sporcu, mesajında "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" ifadelerini kullandı. Elon Musk ise bu mesaja "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." cevabını verdi.

İşte o paylaşım;