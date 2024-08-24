Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lille'den ayrılma kararı alan Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. RMC Sport'ta yer alan habere göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki milli futbolcuyla ilgileniyor. Bu transfer için Nice'in yanı sıra İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan da devrede.

Türkiye'den de talibi çok

Yusuf Yazıcı, 2019-20 sezonu başında Trabzonspor'dan Lille'e 18.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 2020-21 sezonunda Lille ile Ligue 1'de tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı (7 gol) olmayı başarmıştı. Ayrıca 2021-22 sezonunda Lille ile Fransa Süper Kupa sevinci yaşamıştı. Şimdi ise Yusuf'un kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla bekleniyor.